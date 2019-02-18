Ученые узнали, где древние охотники в сибирской Арктике находили обсидиан

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российские и американские исследователи установили источник, из которого получали обсидиан (вулканическое стекло, дающее самый острый скол) древние обитатели сибирской части Арктики. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

В публикации старшего научного сотрудника Института геологии и минералогии Ярослава Кузьмина, одного из соавторов исследования, отмечается, что древнее поселение на острове Жохова, расположенное в одном из самых удаленных от населенных мест регионе Сибири - в Северном Ледовитом океане к северо-востоку от Новосибирских островов, - существовало 9,3-8,6 тыс. лет назад.

Обитатели острова промышляли охотой на северного оленя, а зимой - на белого медведя.

В настоящее время, пишет ученый, стоянка на острове Жохова - это самое раннее в мире свидетельство не только обитания человека в высокоширотной Арктике, но и наличия у него ездового транспорта - среди прочих артефактов были найдены, в том числе, кости домашней собаки и детали деревянных саней.

Также на стоянке найдено 79 каменных изделий из обсидиана - горной породы, дающей самый острый в мире скол.

Выборочные исследования 14 образцов, проведенные в лаборатории археометрии Университета Миссури (Колумбия, Миссури, США) показали, что обитатели Жоховской стоянки получали исключительно редкое в Арктике обсидиановое сырье из окрестностей озера Красное в низовьях реки Анадырь на Чукотке, до которого по прямой 1,5 тыс. км, в реальности же обсидиан "проходил" путь длиной до 2 тыс. км.

"Вряд ли древние люди совершали походы на столь длинные дистанции; вероятнее всего, имели место обмен или примитивная торговля обсидианом. В качестве промежуточных пунктов могли выступать стоянки в устье Колымы и, возможно, в устье Индигирки. В этом случае расстояние между точками обмена составляет около 700 км; оно вполне преодолимо ранней весной на собачьих упряжках", - отмечает Кузьмин.

Он также подчеркивает, что, как было установлено ранее, обсидиан из источника на озеро Красное распространялся в древности на огромные для того времени расстояния: до 1,5 тыс. км по прямой, вплоть до Аляски на американской стороне Берингова пролива.

Ранее Кузьмин сообщал еще об одном пути распространения обсидиана в древности - с Хоккайдо попадал на Сахалин, на все острова Курильской гряды и даже на нижний Амур.

Из обсидиана древние охотники изготавливали, в частности, тонкие и очень острые пластины, из которых делались ножи, вкладыши в копья и т.д.