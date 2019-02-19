Экс-чиновник дал показания против губернатора Мурманской области Марины Ковтун

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель начальника управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодельский дал изобличающие показания против бывшего заместителя губернатора Игоря Бабенко и действующего губернатора Марины Ковтун.

Показания Благодельского, сотрудничающего со следствием и выдавшего "черную кассу" регионального правительства, были оглашены на заседании в Октябрьском районном суде Мурманска во вторник, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ключевым фигурантом уголовного дела является бывший замгубернатора Игорь Бабенко. Также на скамье подсудимых его подчиненные - экс-заместители руководителя аппарата правительства региона Сергей Келлер, Эдуард Никрашевский и Благодельский. Им инкриминируется ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, сумма ущерба превысила 8,2 млн рублей.

Показания Благодельского

По словам Благодельского, по указанию заместителя губернатора Бабенко денежные средства, поступающие от крупных коммерческих предприятий для проведения благотворительных мероприятий, обналичивались через фиктивные закупки и договоры с лояльными контрагентами. Эти деньги потом находились в специальном сейфе, так называемой неформальной кассе, и расходовались "на нужды губернатора, не предусмотренные бюджетом". При этом фиктивные закупки проводились на суммы меньше 100 тысяч рублей, чтобы избежать внимания общественности и СМИ.

Так, со слов, Благодельского, по распоряжению Бабенко для Ковтун, ее семьи и делегаций, прибывающих в регион, покупались дорогостоящие продукты питания - оленина, семга, крабы, элитный алкоголь, снасти для рыбалки, принадлежности для активного отдыха, также оплачивался отдых в стрелковом клубе "Кречет" и мелкие принадлежности вроде ручки "определенного бренда", чернил или влажных салфеток конкретной марки, обеспечивалось проведение банкетов и приемов губернатора. В частности, только на принадлежности для рыбалки было потрачено более 2 млн 880 тыс. рублей.

Кроме того, сообщил в суде Благодельский, на благотворительные средства чиновники покупали для губернатора "дорогостоящие гаджеты", включая три айфона с 2015 по 2017 год. В то же время постановлением регионального правительства определена максимальная стоимость компьютеров и телефонов для чиновников - 100 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Благодельский указал, что именно Бабенко настаивал на дороговизне гаджетов для Ковтун. "Бабенко требовал, чтобы это был самый дорогой гаджет, айфон последней модели(...) Все как зазомбированы были, старались угодить губернатору, может быть, она (Ковтун - ИФ) сама это требовала от Бабенко и своих помощников, а они спускали это нам (...) Он (Бабенко - ИФ) считал, что для должностного лица такого уровня как губернатор должно приобретаться что-то элитное, дорогостоящее", - сказал Благодельский.

Кроме того, Благодельский дал показания, что по указанию Бабенко за счет благотворительных средств закупалась сувенирная продукция и подарки от имени губернатора Мурманской области, стоимость которых превышали законодательно ограниченную сумму в три тысячи рублей. При этом подсудимый предлагал заместителю губернатора обойтись более дешевыми сувенирами, на что получал отказ.

Среди тех, кто давал указания приобретать что-либо для Ковтун, Благодельский назвал также подсудимого Келлера и помощника губернатора Мурманской области Алексея Рыбакина, который сейчас занимает пост руководителя аппарата Мурманской областной думы.

По мнению Благодельского, губернатор Мурманской области Ковтун знала о неких средствах, которые расходовались на ее личные нужды. "У меня нет информации, было ли известно Ковтун о наличии неформальной кассы, однако полагаю, что она была осведомлена об этом, поскольку просьбы личного характера о приобретении чего-либо для нее лично иногда поступали мне от ее помощника Рыбакина (...) Значит, она понимала, что есть какой-то денежный актив, к которому она может обращаться", - сказал Благодельский.

Подсудимый также выразил мнение, что с 2015 года деньги от жертвователей собирались фактически не на благотворительность, а "именно на цели поднятия имиджа Мурманской области, губернатора, социальной подоплеки они под собой не имели".

Свою вину бывший чиновник признает частично. Благодельский подчеркнул, что не имел личной заинтересованности и не извлек личной выгоды из траты внебюджетных средств, следовал только указаниям вышестоящего руководства. По словам подсудимого, он признает вину только в составлении фиктивных договоров.

Дело о "черной кассе"

Как сообщалось, в октябре 2018 года Октябрьский районный суд Мурманска начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников правительства Заполярья.

Уголовное дело в отношении чиновников было возбуждено по ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и затем переквалифицировано на ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее адвокаты Благодельского Сергей Шляго и Валерий Стадник заявили о необходимости очной ставки подзащитных с губернатором Заполярья. По их словам, соответствующее ходатайство было заявлено в ходе следствия, и защита призвала председателя СКР Александра Бастрыкина лично контролировать расследование дела.

Стадник отмечал, что Благодельский сотрудничает со следствием, заключил досудебное соглашение и передал на нескольких электронных носителях "черную кассу" с 2015 года, которая подтверждала нецелевое расходование средств в правительстве Мурманской области.