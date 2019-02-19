Издательский центр правозащитника Шведова пополнил список иноагентов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минюст по итогам внеплановой проверки внес в реестр некоммерческих организаций (НКО) - иноагентов "Центр поддержки и содействия развитию (ЦПСР) СМИ" правозащитника Григория Шведова - основателя ресурса "Кавказский узел".

Как сообщает во вторник сайт министерства, 19 февраля в соответствии с законом "О некоммерческих организациях" ведомство "включило частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента".

"Факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения главным управлением Минюста по Москве внеплановой документарной проверки", - говорится в сообщении.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основными видами деятельности зарегистрированного в Москве в феврале 2015 года Центра являются научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, издание книг, газет и журналов.

Возглавляет ЦПСР СМИ правозащитник Шведов, являющийся гендиректором ООО "МЕМО" - учредителя электронного периодического издания "Кавказский узел".