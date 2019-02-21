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Актера "Империи" арестовали за инсценировку расистского нападения на самого себя

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американского актера Джусси Смоллета, известного по сериалу "Империя", в четверг арестовали в Чикаго по подозрению в даче ложных показаний после того, как он заявил, что стал жертвой расистского нападения, сообщает ABC News.

Чернокожий актер утверждал, что двое белых мужчин напали на него, когда он вышел на улицу купить еды. Они якобы несколько раз ударили его, облили отбеливателем и накинули на шею веревку, сопровождая все это расистскими и гомофобными выкриками (Смоллет - открытый гей). Кроме того, они выкрикивали "Make America great again" (лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа).

В результате атаки актер получил перелом ребра и был госпитализирован.

Само нападение не попало на камеры, однако благодаря видеозаписям удалось задержать двух мужчин, находившихся рядом с местом инцидента. Ими оказались два брата - выходца из Нигерии; один был тренером Смоллета, второй снимался в массовке в "Империи".

Братья согласились сотрудничать со следствием, после чего их отпустили, отметив, что они предоставили информацию, которая "изменила траекторию расследования".

В итоге полиция пришла к выводу, что Смоллет сам инсценировал нападение. По сообщениям СМИ, он заплатил братьям $3,5 тыс., и они даже заранее отрепетировали атаку.

ABC News ранее сообщал, что возможной причиной разыгранной "атаки" стало то, что создатели "Империи" планируют разорвать контракт с актером.

Теги: Джусси Смоллет
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Актера "Империи" арестовали за инсценировку расистского нападения на самого себя

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