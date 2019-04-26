Письма с фронта, найденные при сносе почты в Чебаркуле, передадут потомкам адресатов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Письма с фронтов Великой Отечественной войны, пролежавшие почти 80 лет в подвале здания бывшей почты, нашли в Чебаркуле (Челябинская область), сообщила "Интерфаксу" заместитель совета ветеранов города Светлана Колодкина.

"Письма нашли в подвале, когда на месте старого здания почтового отделения строили магазин. В пачке было 75 писем, датированных 1943 годом", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, неделя ушла на то, чтобы очистить конверты и листочки от слежавшейся грязи и пыли с помощью зубной щетки. В итоге постепенно удалось восстановить все адреса и фамилии адресатов.

"Мы решили поискать родственников солдат. В "Одноклассниках", где больше всего людей старшего возраста, создали страничку "Письмо из 43", на ней разместили список адресов. Кроме того, опубликовали его в нашей городской газете", - отметила Колодкина.

Первый отклик пришел из села Бишкиль от правнучки одного из адресатов, прочитавшей статью в газете. Сегодня нашлось уже 10 семей, узнавших в списке фамилий своих родных.

"Только сегодня с утра позвонили два человека, сказали, что это их прадеды, и они хотят забрать письмо", - сказала собеседница агентства.

"Мы решили вручить их накануне Дня Победы, в торжественной обстановке. 6 мая в большом зале администрации города соберутся родственники солдат и наши ветераны", - отметила зампредседателя ветеранской организации.

Кроме того, три письма, с которыми связаны самые трогательные истории, будут вручены потомкам солдат 9 мая на Красной площади после парада. Эту акцию организовали московские тележурналисты.

"Одно из писем получат родственники нашего земляка Николая Голубятникова. Тогда, в 1943 г., весточка с фронта пришла с припиской "выбыл", и родные могли подумать, что он погиб. На самом деле он попал в госпиталь после тяжелейшего боя, за который затем был награжден орденом Красной звезды. Домой вернулся весь израненный, но живой. А сейчас его старое письмо нашлось в этой пачке", - рассказала Колодкина.

В свою очередь в пресс-службе областного управления Почты России (УФПС) агентству сообщили, что тоже заинтересовались этой историей.

"Сейчас невозможно выяснить, как письма оказались в том месте, где были найдены, и почему не были доставлены адресатам. Понятно, что в военное время для этого должны были быть очень веские причины, возможно, что-то случилось с самим почтальоном", - отметила пресс-секретарь УФПС Светлана Замятина.

По ее словам, все письма, которые не найдут своих адресатов, управление с благодарностью готово принять и передать их в областной музей истории почты.

Между тем, по словам Копыловой, совет ветеранов будет разыскивать родственников солдат до 22 июня, а затем оставшиеся письма из 1943 года передадут музею.