Мурманчане попросили отменить авиашоу 9 мая после катастрофы в "Шереметьево"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Власти Мурманской области обдумают просьбу местных жителей об отмене авиашоу 9 мая в связи с катастрофой в Шереметьево.

"Сейчас мы эти вещи проанализируем, обсудим", - заявил врио губернатора Андрей Чибис, отвечая журналистам на вопрос об отмене праздничного авиашоу.

"Траур, как вы знаете, я объявил вчера. До 9 Мая все праздничные мероприятия будут отменены", - добавил он.

Ранее Чибис сообщил, что среди погибших - 26 жителей Мурманской области, включая двух детей и двух сотрудников региональных министерств. Кроме того, проверяется информация, что погибший бортпроводник также был жителем Заполярья.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стали 41 (по другим данным, 40) человек; всего на борту было 78 человек.