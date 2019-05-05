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13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Экипаж Superjet приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами

Экипаж Superjet приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами
Фото: ТАСС, Татьяна Золотова

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Экипаж аварийного Superjet был вынужден приземлиться, не сбросив топлива, потому что связь с диспетчерами была утеряна полностью, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Самолет совершил аварийную посадку с баками полными топлива, потому как после взлета он провел в воздухе порядка 20 минут. Это была вынужденная мера, потому что связи с диспетчерами у пилотов не было, и совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно", - сказал собеседник агентства.

Самолет трижды ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа, рассказал он.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По предварительным данным, погибли 13 человек.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Шереметьево

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