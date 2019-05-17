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Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами

Президент РФ подчеркнул, что подобное оружие уже существует

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Боевые лазерные комплексы на протяжении практически всего века будут определять боевой потенциал российской армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они созданы уже на практике. Подчеркну: своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи.

Он предложил обсудить работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, "включая тип оружия, который еще недавно, если по-честному сказать, встречался только в фантастических рассказах".

Президент подчеркнул, что речь идет о боевых лазерных комплексах тактического уровня. Он отметил, что своевременная реализация подобных проектов крайне важна.

В ходе совещания президент также предложил обсудить "первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

Владимир Путин

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