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Умерла кошка-мем Grumpy Cat

Умерла кошка-мем Grumpy Cat
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Умерла кошка, ставшая известной в интернете как Grumpy Cat, сообщается в ее микроблоге в твиттере.

Хозяева кошки сообщили, что причиной ее смерти стали осложнения от инфекции. Она умерла утром во вторник, 14 мая. Ей было семь лет.

Кошка, с рождения страдавшая карликовостью и неправильным прикусом, стала известна после появления ее фотографии в интернете в 2012 году. Из-за своеобразного выражения морды ее прозвали Grumpy Cat, или сердитой кошкой. Фотографии животного и рисунки стали интернет-мемом, с ростом популярности у кошки появились странички в социальных сетях.

Хозяева Grumpy Cat утверждали, что, несмотря на прозвище, кошка очень ласковая и спокойная, и сердитое настроение ей не свойственно.

Grumpy Cat

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