Что произошло за день: суббота, 25 мая

Трибунал ООН разобрал инцидент в Керченском проливе, российские хоккеисты не вышли в финал ЧМ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трибунал ООН обязал Россию вернуть Украине моряков и корабли, арестованные после инцидента в Керченском проливе. При этом международный арбитраж не стали требовать от РФ приостановки разбирательств по делу о задержанных моряках. МИД РФ напомнил, что инцидент вообще не входит в юрисдикцию этого трибунала. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией этих требований будет шагом "к решению созданных ею проблем".

- Boeing с неполадками на борту благополучно приземлился в Сургуте. Пассажирский самолет "ЮТэйр" вылетел из Сургута в Таджикистан, но вскоре после взлета командир принял решение вернуться. Лайнер, на борту которого были 130 человек, несколько часов вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился.

- Сборная России по хоккею не смогла выйти в финал чемпионата мира, проиграв в 1/2 финала финнам со счетом 0:1. Теперь россияне сыграют в матче за бронзу.

- Участников скандального последнего звонка во Владивостоке привлекли к административной ответственности. В отношении двоих 17-летних учеников 11-го класса составлены административные протоколы по статье КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций или правоохранительных органов".

- Александр Беглов сообщил о планах баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Сейчас он является врио главы города.