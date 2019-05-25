Поиск

Участников школьной вечеринки во Владивостоке привлекли к административной ответственности

Участников школьной вечеринки во Владивостоке привлекли к административной ответственности
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Двое одиннадцатиклассников, участвовавших в вызвавшей общественный резонанс костюмированной вечеринке выпускников одной из владивостокских школ, привлекаются к административной ответственности.

"Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса. В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

За это правонарушение предусмотрен административный штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, с конфискацией форменной одежды.

По словам школьников, форму сотрудников правоохранительных органов они купили в магазине спецодежды специально для фотосессии.

В РоссииМинпросвещения осудило прощальную вечеринку школьников во ВладивостокеЧитать подробнее

В отношении руководства, преподавателей и других школьников, участвовавших в вечеринке, проверка продолжается.

Как сообщалось, ранее в соцсетях появились фотографии учеников у здания школы №74 во Владивостоке, сделанные накануне "последнего звонка". Ученики сфотографировались в полицейской форме, а также в шортах на подтяжках и "галстуках-бабочках" на голое тело. Полиция начала проверку.

Минпросвещения России также осудило "прощальную вечеринку" школьников во Владивостоке.

Владивосток МВД

Новости по теме

Новости

В Петербурге спустили на воду атомный ледокол "Урал"

Конфликт в Керченском проливе

Трибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и корабли

Трибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и корабли

Врио губернатора Петербурга Беглов сообщил о планах идти на выборы

Врио губернатора Петербурга Беглов сообщил о планах идти на выборы

Россияне больше других европейцев готовы консультироваться с врачом дистанционно

Автомобиль выехал на автобусную остановку в Нижнем Новгороде

Обвиняемые в убийстве африканского студента в Казани неонацисты признаны виновными

Обвиняемые в убийстве африканского студента в Казани неонацисты признаны виновными

Возрастные ограничения предложили снять с советских фильмов и книг из школьной программы

Что произошло за день: пятница, 24 мая

Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске

Роскомнадзор открестился от экспертизы текстов песен "Френдзоны"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');