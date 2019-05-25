Участников школьной вечеринки во Владивостоке привлекли к административной ответственности

Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Двое одиннадцатиклассников, участвовавших в вызвавшей общественный резонанс костюмированной вечеринке выпускников одной из владивостокских школ, привлекаются к административной ответственности.

"Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса. В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

За это правонарушение предусмотрен административный штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, с конфискацией форменной одежды.

По словам школьников, форму сотрудников правоохранительных органов они купили в магазине спецодежды специально для фотосессии.

В отношении руководства, преподавателей и других школьников, участвовавших в вечеринке, проверка продолжается.

Как сообщалось, ранее в соцсетях появились фотографии учеников у здания школы №74 во Владивостоке, сделанные накануне "последнего звонка". Ученики сфотографировались в полицейской форме, а также в шортах на подтяжках и "галстуках-бабочках" на голое тело. Полиция начала проверку.

Минпросвещения России также осудило "прощальную вечеринку" школьников во Владивостоке.