В Мурманской области загорелись склады на площади 800 кв. метров

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - На въезде в Колу в Мурманской области в понедельник произошел крупный пожар на территории складов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила в 8:43 по московскому времени. "Горят два склада, их принадлежность устанавливается", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров. К тушению привлечены семь отделений пожарных частей.