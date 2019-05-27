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В Мурманской области загорелись склады на площади 800 кв. метров

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - На въезде в Колу в Мурманской области в понедельник произошел крупный пожар на территории складов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила в 8:43 по московскому времени. "Горят два склада, их принадлежность устанавливается", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров. К тушению привлечены семь отделений пожарных частей.

Мурманская область

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