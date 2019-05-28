Новый российский препарат от рака желудка вышел на клинические исследования

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Новый препарат от рака прошел доклинические исследования, сообщил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

"Коллеги замечательно завершили доклинические исследования, хотя это был непростой путь. Компания получила значимые результаты, отличные оценки экспертов и финансирование. Подходит к стадии клинических исследований, пациенты ждут препарат", - сказал Каем на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

В свою очередь, исполнительный директор Российского общества клинической онкологии Илья Тимофеев рассказал, что новый препарат абсолютно оригинальный, он воздействует на рецептор на клетках опухоли, что, как предполагается, будет мешать опухоли делиться, а также ухудшит кровоснабжение образования.

Существующие препараты от рака работают либо внутри опухолевых клеток, либо также воздействуют на рецепторы, но клетка и рецепторы могут приспосабливаться к воздействию лекарств. Новый препарат связывается с рецептором таким образом, что делает его неактивным. "Этот механизм был впервые разработан, и его инновационность признана различными странами. Компания получила патенты в США, Японии, Китае, России, ЕС, Евразийском союзе", - отметил Трофимов.

Токсичность препарата будет значительно меньше, чем у существующих лекарств, это доказали доклинические исследования на животных, добавил Трофимов.

Председатель Российского общества клинической онкологии, замдиректора по научной работе ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Блохина" Минздрава России Сергей Тюляндин сказал, что, поскольку это "препарат первый в своем классе, трудно прогнозировать эффект, подобных ему не было".

Он надеется, что эффект будет "клинически значимым, но предстоит долгий путь доказательства полезности препарата". Всего клинические исследования могут занимать четыре-пять лет.

Тюляндин проинформировал, что для исследований выбраны пациенты с раком желудка, поскольку около 25-30% из них имеют нарушения в области рецепторов. В первой фазе исследования примут участие 50 пациентов, пока отбор не объявлен. Однако скоро онкоцентры в Москве, Санкт-Петербурге Омске и Ростове-на-Дону объявят о проведении тестирования нового лекарства.

Эксперты рассказали, что если будут получены данные об эффективности препарата, планируется провести исследования на его применение для лечения рака молочной железы, яичников, тела матки.