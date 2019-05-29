В Екатеринбурге проведут новую акцию в защиту сквера от храма

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Активисты в Екатеринбурге собрались провести в среду очередную акцию в защиту сквера возле театра драмы от строительства собора святой Екатерины.

"Я сегодня подал уведомление о проведении пикета, пообщался очень конструктивно с руководством министерства общественной безопасности... Они пояснили, что особых проблем не видят в проведении пикета на площади у Театра драмы напротив сквера", - сообщил агентству "Интерфакс" в среду юрист Иван Волков.

По его словам, в пикете примут участие общественники и члены "Комитета спасения сквера", всего в пределах 100 человек.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма.