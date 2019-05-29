Чайка предложил ужесточить закон об НКО-иноагентах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Юрий Чайка призвал Госдуму ужесточить законодательство о некоммерческих организациях, об этом он заявил, выступая перед депутатами в среду в рамках "правительственного часа".

По его мнению, закон необходимо дополнить положениями, которые позволят включать в реестр НКО-иноагентов организации, финансируемые российскими юридическими лицами, если в числе их учредителей есть иностранцы.

Закон об НКО-иноагентах был принят в 2012 году. С 2014 году организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, в принудительном порядке включаются в соответствующий реестр Минюста.