Дума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Дума на заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон о признании нежелательными на территории РФ иностранных НКО, которые вмешиваются в выборы.

Принятый закон предусматривает возможность признания нежелательной на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации, если такая деятельность способствует либо препятствует выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме.

Нежелательной деятельностью может также считаться и "участие в иных формах в избирательных кампаниях, кампаниях референдума, за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что данный закон ограничит возможность иностранного влияния на российские выборы. "Предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из-за рубежа. В случае, если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет и попытается оказать влияние на выбор наших граждан, она признается нежелательной и должна немедленно прекратить свою деятельность", - сказал он.

Ранее первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что можно часто слышать о якобы вмешательстве неких российских хакеров в иностранные выборы, но "у нас есть многочисленные случаи, когда международные организации, иностранные организации, действующие на территории РФ, активнейшим образом работают на тех или иных кандидатов, или препятствуют тем или иным кандидатам, то есть вмешиваются в наши выборы". "Мы предложили установить ответственность за это", - сказал Исаев.

Проект данного закона был внесен группой депутатов-единороссов, депутатами от "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ.