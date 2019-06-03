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Россиянам в мае больше всего запомнились победа Зеленского и катастрофа SSJ 100

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине и крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" стали для большинства россиян наиболее запомнившимися событиями прошедшего месяца, свидетельствует опрос "Левада-центра".

Владимир Зеленский празднует победу на выборах

По данным опроса, поступившим в "Интерфакс", победа Зеленского на выборах президента на Украине запомнилась 19% респондентов. 11% опрошенных опроса сообщили, что основным событием в прошедшем месяце они считают авиакатастрофу SSJ-100 в "Шереметьево".

Среди других событий мая россияне выделили: празднование Дня Победы 9 мая (8% респондентов), чемпионат мира по хоккею в Словакии (8%), протест в Екатеринбурге против строительства храма (5%), пожары в Забайкалье, Алтайском крае и Республике Бурятия (4%).

Встречи президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, равно как и международный музыкальный конкурс "Евровидение", а также "последний звонок" в школах привлекли внимание одинакового количества россиян - по 3% опрошенных, отмечается в исследовании "Левада-центра".

17% участников опроса не отметили в мае ничего запоминающегося, такое же количество сограждан затруднились с ответом.

Левада-центр

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