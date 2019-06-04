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В Пермском крае утонул автомобиль с тремя людьми

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Три человека утонули вместе с машиной, которая съехала в реку в Пермском крае. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого управления СКР во вторник.

"Инцидент произошел в Чусовском районе. Автомобиль двигался по берегу и съехал в реку Чусовую. В результате происшествия погибли три человека, их тела достали из воды", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что самый старший из погибших был 1973 года рождения.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Местные СМИ сообщают, что машину с телами мужчин достали из воды в районе деревни Малышата.

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