Двое студентов из Египта утонули в Волге

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Ульяновске в запрещенном для купания месте на Волге утонули двое студентов из Египта, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления СК в понедельник.

Учащиеся второго курса медицинского факультета Ульяновского государственного университета погибли в районе в районе дамбы около Императорского моста, уточнил собеседник агентства.

Как сообщается на сайте мэрии Ульяновска, компания молодых людей отдыхала в районе лодочных гаражей; двое из них спустились по бетонной дамбе, поскользнулись, скатились в воду и практически мгновенно скрылись в Волге.

Водолазы обнаружили тела утонувших и подняли их на берег.