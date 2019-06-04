В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Мурманской области полиция возбудила уголовное дело по факту хищения пролета 56-тонного железнодорожного моста через реку Умба у пустующего поселка Октябрьский в Апатитско-Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Расследование взяла под надзор прокуратура Кировска. Как уточнила пресс-служба прокуратуры региона во вторник, дело расследуется по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

"По версии следствия, в мае 2019 года неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 м и весом 56 тонн, принадлежащие одной из организаций, осуществляющей хозяйственную деятельность в Кировском районе, чем причинило материальный ущерб собственнику на сумму свыше 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В мае на исчезновение моста в полицию пожаловались жители поселка Коашва Апатитско-Кировского района. 26 мая в полицию поступило их заявление. Полицейские начали проверку с поиска собственника конструкции. До 2007 года по этому мосту по железной дороге вывозили концентраты редкоземельных металлов с Ловозерского горно-обогатительного комбината. Предприятие обанкротилось, пути полностью разобрали, в самом поселке Октябрьский с 2013 года никто не живет. Местные СМИ писали, что похищенный мост был недействующим.