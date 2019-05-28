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Крушение самолета с совладелицей S7 на борту связали с потерей пилотом управления

По предварительным итогам расследования, при развороте самолет сорвался в пике

Крушение самолета с совладелицей S7 на борту связали с потерей пилотом управления
Следственные мероприятия на месте авиакатастрофы, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Крушение самолета в аэропорту Эгельсбах, в котором погибла ​глава совета директоров группы S7 Наталия Филёва и ее отец, произошло из-за потери пилотом управления.

Таковы предварительные данные расследования, обнародованные Немецким федеральным бюро расследований авиационных происшествий.

Пилот совершал посадку, отключив систему радилокационного управления и перейдя в режим визуального полета. Согласно записям разговора пилота с диспетчерами, он начал снижаться, но затем запросил разрешения на еще один круг перед посадкой и получил положительный ответ.

Двое очевидцев, чьи показания приведены в отчете, сообщили, что при левом развороте крен самолета составил 30-45 градусов. По словам других свидетелей, которые видели происходящее с борта заходящего на посадку второго самолета, борт потерпел крушение на середине разворота, сильно накренив нос и врезавшись в землю.

31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне потерпел крушение турбовинтовой одномоторный самолет Epic LT RA-2151G, на борту которого были трое граждан РФ: пилот, а также Филёва и ее отец Валерий Карачев. Все они погибли.

Российские следователи в связи с крушением самолета возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Ранее в апреле источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что причиной крушения могла стать внезапная потеря скорости при заходе на посадку.

Эгельсбах Наталия Филёва

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