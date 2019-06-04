Совладелец S7 Владислав Филев занял в РСПП пост погибшей жены Наталии

Он возглавил подкомиссию по авиационной и космической деятельности в комиссии по транспорте

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности, сообщил корреспондент "Интерфакса". Ранее подкомиссией руководила его жена Наталия.

4 июня подкомиссия собралась на первое заседание с новым председателем. Оно началось с минуты молчания в память о погибшей Наталии Филевой. Темой заседания стало взаимодействие авиационного бизнес-сообщества с федеральными органами власти по проблемным вопросам регулирования деятельности гражданской авиации.

Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии 31 марта. Ее самолет разбился при заходе на посадку в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Это был частный Epic-LT, он принадлежал входящей в S7 авиакомпании "Глобус". Управлял самолетом пилот Андрей Дикун, на борту также был отец Филевой Валерий Карачев. Погибли все трое.

В конце мая Германское федеральное бюро расследований авиационных происшествий обнародовало предварительные результаты расследования авиакатастрофы: причиной крушения стала потеря пилотом управления самолетом.

Наталия Филева была совладельцем и председателем совета директоров группы S7. Владислав Филев также владеет долей в группе. В группу входят компании, занимающиеся организацией и выполнением авиаперевозок (пассажирские "Сибирь" и "Глобус"), путешествий, техобслуживанием воздушных судов, обучением авиаперсонала.

В 2017 году входящая в группу S7 Space получила лицензию на космическую деятельность после покупки у РКК "Энергия" космодрома "Морской старт", наземной базы в порту Лонг-Бич (США) и товарного знака "Sea Launch".