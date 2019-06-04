Рособрнадзор заявил, что наблюдателям на ЕГЭ не платят за найденные шпаргалки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Общественные наблюдатели на Едином государственном экзамене не получают денег за выявление шпаргалок у школьников, заявляют в Рособрнадзоре.

"Распространяемая информация о том, что наблюдатели получают вознаграждение за выявленных нарушителей, не соответствует действительности. Принятие мер в отношении нарушителей также не относится к компетенции наблюдателей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора во вторник.

Вместе с тем там подтвердили, что общественными наблюдателями работают студенты вузов - причем число таких наблюдателей ежегодно увеличивается.

"Некоторые вузы включают общественное наблюдение в свои программы-практики. Это особенно актуально для студентов, обучающихся в педагогических вузах, поскольку ребята имеют возможность поучаствовать в процедуре ЕГЭ", - отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первокурсникам некоторых вузов якобы платят за работу наблюдателями на ЕГЭ, причем за выявление наличия шпаргалок наблюдатели получают деньги. В частности, о подобных случаях рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" руководитель образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Александр Скаковский.