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На списывании во время ЕГЭ попался 141 школьник

На списывании во время ЕГЭ попался 141 школьник
Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - На использовании шпаргалок и телефонов при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) попался 141 школьник, сообщает Рособрнадзор в воскресенье на своей странице в фейсбуке.

"Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны", - приводятся в сообщении слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Отмечается, что результаты школьников, замеченных за списыванием, будут аннулированы. Повторно сдать ЕГЭ они смогут не ранее, чем через год.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будут почти 750 тысяч человек.

Рособрнадзор ЕГЭ

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