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Одиннадцатиклассница умерла во время ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел во время экзамена по математике в одной из школ Чебоксар в среду.

Министерство образования республики сообщает, что утром ученица 11-го класса, инвалид с детства, пришла на экзамен, "и уже по внешнему виду было понятно, что ей нездоровится".

Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в испытании, однако выпускница приняла решение сдавать экзамен.

"В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета. Уже в коридоре ей стало плохо. Девушке была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось", - говорится в сообщении.

В свою очередь Минздрав Чувашии сообщает, что несчастный случай произошел в день сдачи ЕГЭ на территории средней общеобразовательной школы №38.

"Скончалась ученица средней общеобразовательной школы №27 г.Чебоксары. По предварительным данным, учащаяся страдала врожденным пороком сердца", - говорится в сообщении.

Чебоксары Чувашия

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