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В России с ЕГЭ за нарушения удалили 522 человека

В России с ЕГЭ за нарушения удалили 522 человека
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Более 500 участников основной волны ЕГЭ этого года были удалены за различные нарушения, в основном, за шпаргалки и мобильные телефоны.

"С начала основного периода ЕГЭ-2019 с экзаменов за различные нарушения удалены 522 участника. У 223 из них во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 - шпаргалки", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Кроме того, уже после экзаменов 14 человек выложили фотографию своих вариантов заданий ЕГЭ. Их принадлежность конкретным участникам установлена, подчеркнули в Рособрнадзоре. Ранее сообщалось, что задания ЕГЭ имеют специальную скрытую систему идентификации.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул, что нарушения не носят массового характера, результаты нарушителей аннулированы без права на пересдачу.

Как сказал Кравцов, слова которого цитирует его пресс-служба, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год.

Основная волна Единых государственных экзаменов стартовала в России 27 мая. Она пройдет по 1 июля.

ЕГЭ Рособрнадзор

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