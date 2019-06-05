Студент из Кении пострадал при взрыве мультиварки в астраханском общежитии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Будущий врач из Кении получил сотрясение мозга при взрыве мультиварки в общежитии астраханского медуниверситета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Кенийский студент готовил обед на кухне общежития при помощи мультиварки. По предварительным данным, она взорвалась. Молодой человек получил множественные травмы, включая сотрясение головного мозга, и был госпитализирован в облбольницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после взрыва в общежитии сработали аварийные датчики и студентов решено было эвакуировать.

"Все студенты и персонал выведены на улицу и отведены на безопасное расстояние", - сказал источник.