Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

По версии следствия, 30 мая между женщиной и участковым произошел конфликт. Полицейский задушил ее и вызвал на подмогу двух своих коллег, которые помогли ему вывезти тело и спрятать его в бетонированной трубе далеко за городом.

Двое подозреваемых задержаны, третий объявлен в розыск.

Как сообщает издание kalmykia-online, с заявлением об исчезновении 65-летней родственницы 31 мая в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что накануне женщина ушла из дома и с тех пор не возвращалась. Спустя несколько дней было найдено ее тело.

По информации пресс-службы МВД региона, сотрудники полиции, причастные к совершению преступления, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.