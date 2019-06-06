Поиск

Путин призвал к диалогу со странами, которые не признают наличия ядерного оружия

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Все ядерные страны должны быть привлечены к дискуссии по стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, на сегодняшний день наиболее значимыми являются наши переговоры как стран с наибольшим, самым мощным ядерным потенциалом, но в целом, по большому счету, я лично считаю, что нужно привлекать все ядерные страны, все - официальные, неофициальные", - сказал Путин на встрече в Санкт-Петербурге с руководителями ведущих информагентств.

По его мнению, если привлекать к диалогу только те страны, которые признаны ядерными державами, и не привлекать тех, кто не имеет такого официального статуса, "значит они будут дальше развивать (свои наработки в этом направлении - ИФ), и в конце концов этот процесс затормозится и между странами, которые являются официально признанными ядерными государствами".

"Поэтому по большому счету нужно создавать широкую платформу для дискуссий и принятия решений", - считает Путин.

Владимир Путин

Новости

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Девяти VPN в РФ грозит блокировка

Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
ПМЭФ-2019

Роскомнадзор отчитался об удалении 300 тыс. ссылок в рамках "антипиратского меморандума"

Роскомнадзор отчитался об удалении 300 тыс. ссылок в рамках "антипиратского меморандума"
ПМЭФ-2019

Кудрин заявил, что две трети предпринимателей не верят судам и силовикам

Свердловским вузам и колледжам рекомендовали отказаться от мероприятий с дипломатами США

ПМЭФ-2019

Новый КоАП собрались ввести в действие с 1 января 2021 года

BadComedian опроверг сообщения СМИ о мировом соглашении с компанией Kinodanz

BadComedian опроверг сообщения СМИ о мировом соглашении с компанией Kinodanz

В Кремле сочли успешным опыт назначения губернаторами выходцев из ФСО

Власти пообещали не строить в России "суверенный интернет"

Власти пообещали не строить в России "суверенный интернет"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');