Присяжные признали достойным снисхождения водителя, намеренно сбившего людей в Ленобласти

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Присяжные в Санкт-Петербургском городском суде вынесли обвинительный вердикт водителю фургона, сбившему в пьяном виде четырех человек в Ломоносове, признав его заслуживающим снисхождения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы во вторник, состоялся вердикт по делу Яна Атрашкевича, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство.

"Коллегия присяжных, ответив на два вопроса, признала Атрашкевича единодушно виновным в том, что 10 июня 2018 года, находясь у дома 15 по улице Красноармейской в городе Ломоносове, управляя автомобилем ГАЗ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с целью причинения смерти четырем гражданам совершил на них наезд", - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате один из пострадавших скончался, еще три получили травмы различной степени тяжести.

Фигурант не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

"Вместе с тем, Атрашкевич признан коллегией заслуживающим снисхождения голосами четыре к четырем", - отмечает суд.

Позднее суд вынесет приговор на основе вердикта.