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В Татарстане разбился учебный самолет

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Учебный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане с отказавшим двигателем. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Во время учебного полета в Татарстане экипаж тренировочного самолета сообщил об отказе двигателя и совершил жесткую посадку, не долетев несколько сот метров до аэродрома", - сказал источник.

Находившиеся на борту инструктор и курсант не пострадали.

Самолет полностью разрушен.

Татарстан

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