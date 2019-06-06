В Татарстане разбился учебный самолет
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Учебный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане с отказавшим двигателем. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.
"Во время учебного полета в Татарстане экипаж тренировочного самолета сообщил об отказе двигателя и совершил жесткую посадку, не долетев несколько сот метров до аэродрома", - сказал источник.
Находившиеся на борту инструктор и курсант не пострадали.
Самолет полностью разрушен.