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Китай заинтересовался российскими технологиями в замыкании ядерного-топливного цикла

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Китай интересуется российскими технологиями в области замыкания ядерного-топливного цикла. Об этом заявил первый замглавы ГК "Росатом" Александр Локшин, выступая на втором российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, проходящем в рамках ПМЭФ-2019.

"Замыкание ядерного-топливного цикла с использованием смешанного уран-плутониевого топлива и реакторов на быстрых нейтронах с жидко-металлическим теплоносителем. Эта технология должна решить три проблемы: первое - она должна еще больше, существенно повысить безопасность атомной энергетики, второе - должна быть решена проблема с ядерными отходами и третье - топливная база становится практически бесконечной, - сообщил топ-менеджер. - У нас работают два промышленных реактора на быстрых нейтронах, и у нас, уже в активной стадии сооружения опытно-демонстрационный комплекс по использованию быстрых реакторов со свинцовым теплоносителем и плотного, так называемого, смешанного уран-плутониевого топлива".

По словам Локшина, "китайская сторона тоже интересуется этим направлением, и не так давно на совещании подкомиссии по атомной энергетике, межправительственной комиссии, мы приняли решение по созданию рабочей группы, которая специально детально рассмотрит возможности сотрудничества. И может быть, на следующем форуме я об этом буду говорить уже не как о перспективах, а как о планах на ближайшее будущее".

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