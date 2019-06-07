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Профсоюз журналистов назвал задержание Голунова "грубой и нелепой провокацией"

Организация заявила о недоверии следствию и потребовала освободить задержанного

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Независимый профсоюз журналистов считает задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова "грубой и нелепой провокацией", выдвигаемые ему обвинения в сбыте наркотиков - "невероятными" и требует его немедленно освободить. Об этом говорится в заявлении организации.

Голунова задержали в Москве 6 июня днем, когда он шел на встречу с источником. В полиции заявили, что при обыске при нем и у него дома нашли пакеты с наркотиками.

"Мы считаем невероятным, что профессиональный расследователь, который занимался крайне чувствительными для власти и теневого бизнеса темами и получал множество угроз, имел при себе наркотики, направляясь на рабочую встречу", - заявили в профсоюзе.

Задержание Голунова и обвинения в его адрес в организации назвали "демонстрацией угрозы российским журналистам-расследователям" и попыткой запугать журналистское сообщество. Отказ на протяжении нескольких часов сделать звонок адвокату и отклонении ходатайств о взятии смывов с рук и срезов ногтей для проверки на наркотики, не позволяют доверять официальному следствию, говорится в заявлении.

"Какими бы ни были мотивы сотрудников полиции — оказать давление на журналиста или повысить статистику по наркотическим статьям, если они не знали, кого задерживали, — мы требуем немедленного освобождения Ивана и предоставления всех материалов полиции и следствия всем журналистам", - заявила организация. Она потребовала привлечь к ответственности всех, кто имеет отношение к задержанию, обыскам и возбуждению дела против Голунова.

Задержанный вину не признает. В "Медузе" считают, что его преследуют за журналистскую деятельность. Адвокат Дмитрий Джулай предположил, что наркотики журналисту могли подбросить.

Иван Голунов Москва МВД Медуза

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