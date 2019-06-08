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Во Владивостоке люди вышли на акцию в поддержку журналиста Голунова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Активисты в субботу проводят на центральной площади Владивостока одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова, передал корреспондент "Интерфакса" в места события.

Пикетчики держат в руках плакаты с призывами освободить Голунова и заявлениями о том, что наркотики журналисту подбросили.

Как сообщалось, по данным полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом, а по месту проживания - три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре у Голунова наркотическое вещество - метилэфедрон массой около 4 граммов.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении/приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст.30 - ст.228.1 УК РФ).

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Владивосток Медуза Иван Голунов

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