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Следователи попросили арестовать подозреваемых в убийстве спортсмена в Москве

Следователи попросили арестовать подозреваемых в убийстве спортсмена в Москве
Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Московские следователи просят суд арестовать шестерых мужчин, задержанных по подозрению в убийстве спортсмена Сергея Чуева в парке в Южном Бутове.

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Как сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, в ночь с 7 на 8 июня мужчина гулял с девушкой в одном из парков на юго-западе Москвы. Он сделал замечание компании молодых людей, которые нецензурно выражались и оскорбительно приставали к гражданам.

В ответ подозреваемые набросились на мужчину, нанесли ему множественные удары руками и ногами. Он упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжал наносить удары. От полученных повреждений мужчина скончался.

После этого молодые люди избили спутницу погибшего и других посетителей парка.

По подозрению в совершении преступления были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. По данному факту расследуется уголовное дело об убийстве группой лиц из хулиганских побуждений.

По данным СМИ, погибшим является мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

Москва СКР

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