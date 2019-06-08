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В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мастера спорта по греко-римской борьбе 34-летний Сергей Чуев был убит в ночь на субботу на Южнобутовской улице после того, как он попытался защитить беременную женщину от хулиганов, сообщает "Пятый канал".

По данным телеканала, мужчина сделал замечание злоумышленникам, пристававшим к женщине, а они в ответ начали жестоко его избивать. Как рассказал телеканалу "Рен ТВ" очевидец, хулиганы сбросили избитого спортсмена в пруд и быстро скрылись с места происшествия.

Спутница Чуева и оказавшиеся рядом люди достали мужчину из воды и вызвали "скорую помощь", однако врачи не смогли его спасти.

"Пятый канал" сообщает, что возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (п. "ж" и "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемые задержаны.

Москва

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