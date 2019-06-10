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Спрос на авиабилеты с вылетом в День России и возвращением в выходные вырос на 20%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россияне решили воспользоваться праздничным днем и улететь отдыхать 12 июня: несмотря на единичный выходной, число броней с вылетом в День России и возвращением в воскресенье выросло на 20%, сообщил "Интерфаксу" PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис.

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"Эта рабочая неделя будет короткой благодаря празднованию Дня России 12 июня. Некоторые путешественники решили улететь отдыхать до воскресенья, число бронирований выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе", - рассказал он.

Самыми популярными направлениями для поездки оказались пляжные - Крым, Сочи, Бургас и Тиват. При этом больше всего покупок авиабилетов пришлось на Россию - на Крым, Сочи, Москву, Петербург и Краснодар.

"Любопытно, что за неделю билеты в эти города подорожали на 6%, в среднем до 9,6 тыс. рублей. В целом спрос на перелеты по России за неделю вырос на 15%", - отметил эксперт.

По его словам, из зарубежных направлений путешественники выбрали Бургас, Тиват, Тбилиси, Ереван и Баку. "Это связано с доступностью цен - средняя стоимость авиабилетов составила 14,7 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем неделей ранее. Также эти города стали привлекательными для туристов благодаря коротким перелетам и отсутствию визового режима со всеми перечисленными странами, кроме Болгарии", - пояснил Дзенис.

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