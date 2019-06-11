ЕР занялась коммунальщиками, которые закрашивают социально значимые граффити

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В региональных законах необходимо предусмотреть меры защиты интересы авторов граффити патриотической и социальной направленности, заявила координатор молодежной политики, член президиума Генсовета "Единой России" Алена Аршинова.

"Во многих регионах, к сожалению, добрые намерения уличных художников оборачиваются удалением социально значимых и патриотических граффити, а иногда, даже административным и уголовными делами на их авторов. Уверена, простой и понятный механизм согласования нанесения социально значимых и патриотических граффити избавит общество от скандалов, должен рисунок остаться на фасаде или быть закрашен", - цитирует Аршинову цитирует пресс-служба партии.

По словам депутата, соответствующие законопроекты в ближайшее время будут внесены в региональные парламенты.