76% россиян высказались за обязательную выдачу разрешений для нанесения граффити на общественные здания

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Три четверти россиян поддерживают идею получения разрешений для желающих нарисовать граффити на стенах общественных зданий, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

76% россиян считают необходимым, чтобы такое разрешение стало обязательным условием для нанесения граффити. В свою очередь, 22% респондентов не поддерживают такую инициативу.

Граффити считают видом современного искусства 27% опрошенных, 45% респондентов считают, что это искусством не является, но такие рисунки могут быть уместны в отдельных случаях, отмечают социологи.

В свою очередь, каждый четвертый россиянин (24%) убежден, что граффити является порчей объектов общественного назначения.

Социологи считают, что информированность россиян о граффити находится на высоком уровне: 81% опрошенных слышали об изображениях подобного рода, а 5% сами рисовали граффити (17% среди 18-24-летних). Никогда не слышали о граффити 13% респондентов, а среди людей старшего поколения (старше 60 лет) эта доля достигает 24%.

"Отношение к конкретным изображениям на стенах и заборах в значительной степени зависит от стиля, уровня профессионализма, месторасположения. И, конечно же, важно, какой смысл граффити несет аудитории: в нем может содержаться что угодно - стремление вызвать положительные эмоции у всех подряд, выражение позиции своей субкультуры или призыв к насилию", - комментирует результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, слова которого приводит пресс-служба социологического центра.

"Отличие граффити от других видов искусства состоит в том, что мы не выбираем, внимать ему или нет. Его создатели предъявляют его нам без права выбора: оказался на этом месте - смотри. Тем не менее, отношение к граффити как к явлению (даже если они не считают его искусством), у россиян в целом лояльное", - сказал Львов.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 12 декабря среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.