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Склад с дымовыми шашками загорелся под Екатеринбургом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Под Екатеринбургом в городе Ревда горит склад с дымовыми шашками, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

"В Ревде (Свердловская область) пожар охватил склад с дымовыми шашками. Горит крыша", - сказал источник.

По предварительным данным людей внутри не было. Никто не пострадал.

"Огонь пока не перекинулся на содержимое. Пламенем объято 200-230 кв. метров", - сказал источник.

Принадлежность склада устанавливается.

Свердловская область

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