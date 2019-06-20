В Петербурге задержали подозреваемого в краже телефонов на сумму 4,3 млн рублей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в краже более 190 телефонов из офиса сотовой связи на северо-западе Москвы на сумму около 4.3 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию обратился администратор организации с заявлением о том, что из офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи, расположенного на улице Маршала Бирюзова, похищены мобильные телефоны" - сказала Волк.

Она отметила, что подозреваемый проник в офис, отключил сигнализацию и похитил более 190 мобильных телефонов на сумму около 4.3 млн руб.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый выехал за пределы столицы. Спустя пять дней 28-летний мужчина был задержан в городе Санкт-Петербурге", - рассказала представитель МВД.

По ее словам, часть похищенного обнаружена на одном из радиорынков столицы, остальные гаджеты найдены и изъяты у гражданина, которому подозреваемый успел их продать.

"В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подытожила Волк.