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Тигрица из зоопарка в Оренбуржье отбила своего детеныша у вора

Неудавшийся похититель оказался в больнице, тигренок получил серьезные травмы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мужчина попал в больницу после того, как пьяным пытался похитить уссурийского тигренка из передвижного зоопарка в Оренбуржье.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает во вторник, что инцидент произошел в городе Бузулуке, где на местном стадионе расположился зоопарк.

"Когда охранник находился в другом конце территории, 20-летний молодой человек проник в зоопарк, схватил тигренка и попытался вытащить его из клетки. Мать тигренка вцепилась ему в руку. Сотрудникам зоопарка с трудом удалось вырвать его из ее лап", - говорится в сообщении.

В настоящее время молодой человек с травмами находится на лечении, у его палаты выставлен конвой из сотрудников полиции. Против него возбуждено уголовное дело о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). Пресс-служба не уточняет подробностей о личности вора.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что подозреваемый - гражданин Казахстана, приехавший в Оренбургскую область к своей знакомой. "В момент преступления он был пьян. Выломал доску в клетке между полом и решеткой и попытался вытащить тигренка через щель. Однако голова животного застряла, и тигрица, услышав рев детеныша, бросилась ему на выручку", - рассказал собеседник агентства.

В результате неудавшийся похититель попал в больницу с переломом руки и рваной раной плеча, ему была сделана операция.

Тигренок также получил серьезные травмы. "У него могут быть травмированы лапы или позвоночник. Сейчас сотрудники зоопарка ждут специалиста, который даст заключение о состоянии малыша", - сказал источник.

Оренбургская область

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