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Основной версией убийства бывшего главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге назвали ограбление

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Следствие назвало корыстный мотив основной версией убийства бывшего главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге, бизнесмена Камчыбека Каримова, сообщила пресс-служба Свердловского управления Следственного комитета.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц и сопряженным с разбоем, и о разбое. Установлено, что Каримовы убили около 15:00 по местному времени 2 июля у дома 22 по улице Калинина. СК попросил очевидцев сообщить информацию о случившемся или о местонахождении подозреваемых.

Ранее об убийстве Каримова сообщили на странице "Дома народов Урала" в фейсбуке.

Очевидцы рассказали региональному изданию "Е1.RU", что на Каримова напали двое, избили его, а затем прозвучало два выстрела. Рядом с телом они видели сумку с деньгами. Помощник убитого бизнесмена Урмат Курманбаев подтвердил, что у Каримова в момент нападения при себе была крупная сумма денег.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили "Е1.RU", что погибший занимался бизнесом на рынке "Таганский ряд". Знакомые Каримова рассказали изданию, что представители диаспоры в последнее время стали много зарабатывать на продаже в Екатеринбурге киргизского текстиля и что у них скопилось много наличных.

Екатеринбург Свердловская область Киргизия МВД СКР

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