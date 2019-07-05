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Члена Союза писателей России оштрафовали в Мурманске за экстремистскую статью

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Члена Союза писателей России, жителя Мурманска Антона Благина признали виновным в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку.

Поводом для такого судебного решения стала опубликованная Благиным в интернете статья, в которой эксперты нашли "лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти по национальному признаку".

Автор с этими выводами не согласился. Он заявил в суде, что это историческая статья, а целью ее было не разжигание ненависти, а привлечение внимания к "необъявленной войне, которая ведется против России и славянского (русского) мира".

Суд оштрафовал писателя на 10 тыс. рублей, он может обжаловать это решение.

Согласно федеральному списку экстремистских материалов, в 2015 году книга Благина была внесена в перечень запрещенных. В 2016 году писатель уже становился фигурантом дела о возбуждении ненависти. По данным СКР, речь шла о возбуждении ненависти и вражды к евреям. О судебном решении по этому делу не сообщалось.

Мурманская область

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