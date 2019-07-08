Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россиян предложили обязать сдавать тест на регулярное употребление алкоголя при получении водительских прав, об этом в понедельник рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, Минздрав уже подготовил поправки к порядку проведения водительских медкомиссий, которые предполагают сдачу теста на злоупотребление алкоголем.

"Но мы предлагаем еще ввести отсрочку в получении водительских прав в случае, если тест подтверждает злоупотребление. Через месяц человек сможет пройти тест снова, совсем запретить получение прав было бы противозаконно", - сказал Брюн.

Такой же тест предлагают ввести при приеме на работу на опасные производства. Однако, отмечают Брюн, работодатели пока не хотят сотрудничать по этому вопросу.

Нарколог пояснил, что современные исследования позволяют выявить все виды алкоголя и психоактивных веществ в крови, которые человек употреблял в течение последнего месяца.

Сейчас подобные тесты нужно сдавать только при получении справок на владение оружием.