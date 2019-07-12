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Молния убила купавшуюся в озере женщину, попав в цепочку

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Челябинской области на озере Большой Шантропай в Еткульском районе во время грозы погибла 58-летняя женщина. По версии следствия, она находилась в воде, когда началась гроза, и молния ударила ей в золотую цепочку, сообщил "Интерфаксу" следователь Коркинского следственного отдела Роман Смирнов.

Ее вытащили на берег, но она уже была мертва, добавил он. Экспертиза установила, что причиной смерти стала природная электротравма.

По словам Смирнова - погибшая жила в селе Еткуль.

На сайте областного управления СКР говорится, что погибла жительница Екатеринбурга, которая приехала в гости в село Белоусово.

По факту ее смерти СКР проводил доследственную проверку.

Челябинская область СКР Еткуль

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