В Индии за один день 20 человек погибли от ударов молний

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Жертвами ударов молнии на востоке Индии стали 20 человек, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Все они погибли в штате Бихар во вторник, таким образом, число жертв гроз и наводнений с июня, когда в Индии начался сезон дождей, превысило 100 человек.

В прошлое воскресенье молнии привели к гибели 33 человека в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, большинство из них - фермеры, работавшие в поле.