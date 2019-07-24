Поиск

В Индии за один день 20 человек погибли от ударов молний

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Жертвами ударов молнии на востоке Индии стали 20 человек, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Все они погибли в штате Бихар во вторник, таким образом, число жертв гроз и наводнений с июня, когда в Индии начался сезон дождей, превысило 100 человек.

В прошлое воскресенье молнии привели к гибели 33 человека в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, большинство из них - фермеры, работавшие в поле.

Индия

Новости по теме

Новости

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина

В КНДР заявили, что капитан судна с российскими моряками признал нарушение границы

В КНДР заявили, что капитан судна с российскими моряками признал нарушение границы

В Анталье перевернулся автобус с иностранными туристами

Китай отказался от ядерной гонки и допустил силовое объединение с Тайванем

Китай отказался от ядерной гонки и допустил силовое объединение с Тайванем

Южнокорейские эксперты предположили цель вторжения самолетов из России

Южнокорейские эксперты предположили цель вторжения самолетов из России

Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Россия выразила сожаление после инцидента с самолетом в небе над Южной Кореей

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Великобритания не выйдет из СВПД из-за ситуации в Ормузском проливе

Лидер британской Лейбористской партии призвал провести всеобщие выборы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');