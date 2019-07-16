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"Дело Голунова" дошло до Следственного комитета

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета РФ получил материалы уголовного дела, в котором фигурировал журналист Иван Голунов, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Бадамшин.

"В настоящее время дело у центрального аппарата Следственного комитета, но какая там стадия, точно сказать не могу, возможно проверка, а возможно и предварительное следствие", - сказал представляющий "Правозащиту Открытки" защитник.

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Комментарием Следственного комитета "Интерфакс" пока не располагает.

Сотрудник базирующегося в Латвии издания "Медуза" Голунов 6 июня был задержан в центре Москвы. Полицейские заявили, что при личном досмотре и обыске в его квартире были изъяты наркотики. Журналисту предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков в крупном размере, и суд отравил его под домашний арест. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

На фоне общественного резонанса 11 июня уголовное преследование Голунова прекратили за непричастностью к преступлению, он был освобожден из-под домашнего ареста.

Генпрокуратура направила в СКР материалы для оценки правомерности действий полицейских, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Кроме того, были уволены трое оперативников УВД по западному округу Москвы, задержавшие Голунова с нарушением регламента, а также их начальник.

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Иван Голунов

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