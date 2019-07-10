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Пятерых московских полицейских отстранили от работы в связи с "делом Голунова"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пятерых полицейских из УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы отстранили от выполнения обязанностей в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Это следует из письма начальника штаба ГУ МВД по Москве Сергея Попова, которое опубликовал у себя в фейсбуке эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг. "Интерфаксу" удалось подтвердить подлинность документа.

Ранее в связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились двое высокопоставленных полицейских: начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по ЗАО Андрей Пучков.

Ивана Голунова задержали в Москве в начале июня и обвинили в попытке сбыта наркотиков. Через несколько, после беспрецедентной общественной кампании в поддержку журналиста, его освободили и сняли все обвинения за отсутствием каких-либо доказательств.

Сам Голунов считает, что дело против него было связано с расследованием о похоронном бизнесе в Москве, которое было опубликовано уже после его освобождения.

Иван Голунов Москва

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