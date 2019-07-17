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Британку оштрафовали за нелегальную лекцию о феминизме в Красноярске

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Гражданка Великобритании не имела права публично выступать в Красноярске с лекцией о феминизме, потому что въехала в РФ по туристической визе, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

В ведомстве пояснили, что британку оштрафовали за нарушение правил режима пребывания в РФ, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда (ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ).

Девушку не стали задерживать и отпустили после составления протокола. Сумма штрафа не уточняется.

По данным местных СМИ, 21-летняя студентка Кембриджского университета Харриет Филипс попыталась во вторник вечером прочитать лекцию о феминизме в одном из общественных пространств Красноярска, но мероприятие прервали сотрудники полиции.

Красноярск РФ Великобритания

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